राजस्थान के इस पूर्व विधायक के भाई पर गिरी गाज, UIT के अधीक्षण अभियंता APO, जमीनों के सौदेबाजी और अवैध प्लॉटिंग के लगे थे आरोप

UIT's Superintending Engineer Tayyab Khan APO: यूआइटी के अधीक्षण अभियंता तैयब खान को सरकार ने एपीओ करते हुए नगर विकास विभाग जयपुर में अटैच किया है। इस आशय के आदेश उप शासन सचिव तृतीय डॉ. राष्ट्रदीप यादव ने जारी किए हैं। आदेश में कार्रवाई का आधार प्रशासनिक कारण बताए गए हैं। इधर, चर्चा है कि जमीनों की सौदेबाजी के आरोप लगने के बाद यह कार्रवाई की गई है।