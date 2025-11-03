Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सेंचुरी का निर्धारण हुए बिना सरिस्का CTH पर आपत्तियां मांगने की तैयारी में सरकार

अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (सीटीएच) के नए ड्राफ्ट पर सरकार जल्द आपत्तियां मांगने की तैयारी कर रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 03, 2025

अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (सीटीएच) के नए ड्राफ्ट पर सरकार जल्द आपत्तियां मांगने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी सेंचुरी का निर्धारण नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। आपत्तियों का समाधान सरकार अपने स्तर पर करेगी। उसके बाद राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में प्रस्ताव भेजा जाएगा।

सरिस्का सीटीएच प्रकरण पर सुनवाई 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। पूर्व में हुई सुनवाई में सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वह सेंचुरी के निर्धारण के साथ-साथ सीटीएच पर भी आपत्तियां मांगेगी और उनका समाधान करते हुए ही यह प्रस्ताव लाया जाएगा। करीब एक माह पहले कोर्ट के आदेश आए थे। उसी क्रम में अब आपत्तियां मांगने पर काम हो रहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक सीटीएच एरिया 42 वर्ग किमी बढ़ाकर 924.49 वर्ग किमी किया गया है। पहले यह 881 वर्ग किमी था।

55 बंद खानों के खुलने का रास्ता अभी बाकी

सरकार सीटीएच ड्राफ्ट पर आपत्तियां मांगेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जानकारों का कहना है कि सरकार ड्राफ्ट में बदलाव की मंशा नहीं रखती। ऐसे में बंद हुई 55 खानों के खुलने का रास्ता अभी बचा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अपने पुराने आदेश में बदलाव नहीं करेगा।

वन्यजीवों के बारे में ही सोचकर सेंचुरी बनाएं

सरिस्का से रिटायर्ड डीसीएफ राकेश शर्मा ने कहा कि पुराने ड्राफ्ट पर आपत्तियां मांगने के बाद यदि सरकार ने संबंधित लोगों को संतुष्ट नहीं किया, तो फिर मामला कोर्ट पहुंचेगा। ऐसे में सरकार को पहले ही सब चीजें ठीक कर लेनी चाहिए, अन्यथा फिर से सरकार की किरकिरी हो सकती है। बैकफुट पर आना पड़ सकता है। अब सेंचुरी का निर्धारण इस तरह हो, जिससे वन्यजीवों को ही लाभ मिले। माइनिंग एरिया के बारे में सोचा गया तो, वन्यजीवों को नुकसान हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 12:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सेंचुरी का निर्धारण हुए बिना सरिस्का CTH पर आपत्तियां मांगने की तैयारी में सरकार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिलीसेढ़ से आ रही दोनों नहरों से बुझ सकती है अलवर की प्यास

अलवर

राजगढ़ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई; अवैध खनन पर कसी नकेल, 10 वाहन जब्त, चालक गिरफ्तार

अलवर

अलवर हादसा: एक साथ उठीं चार अर्थियां, बिलखते रहे बुजुर्ग माता-पिता, बोले- 4 बच्चियों को अब कौन संभालेगा?

Alwar-Road-Accident-4
अलवर

अलवर: पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व पूर्व विधायक सिंघल के बीच जमीन विवाद, हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Jitendra-Singh-Banwari-Lal-Singhal
अलवर

Alwar Accident: 4 बेटियों के सिर से उठा माता-पिता का साया, इकलौते भाई की भी मौत; मातम में बदली शादी की खुशियां

Alwar-Road-Accident
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.