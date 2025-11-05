गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया

गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें कथा वाचक रणजीत सिंह और रामसिंह मिशनरी ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों और जीवन संदेशों पर प्रकाश डाला। कीर्तन के दौरान संगत भावपूर्ण तरीके से गुरु वाणी में लीन रही।