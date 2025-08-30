सरिस्का क्षेत्र में जमकर हुई बारिश, भर्तृहरि पुलिया क्षतिग्रस्त



मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही नियंत्रित की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार पानी के तेज बहाव से नदी में जमी जलकुंभी और गंदगी भी बहकर साफ हो जाएगी। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि मानसून फिलहाल सक्रिय है और आने वाले दिनों में और अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। ग्रामीण और श्रद्धालु नदी किनारे पहुंचकर पानी का नजारा देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी के पास भीड़ न लगाएं और सावधानी बरतें।