Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार, ओपीडी में मरीजों की लग रही कतार

अस्पताल में इलाज की स्थिति: हालांकि, अस्पताल में दवाओं का पर्याप्त स्टॉक है और सभी मरीजों को चिकित्सकों द्वारा देखा जाता है और दवाएं दी जाती हैं। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आते हैं और उन्हें इलाज प्राप्त होता है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kailash Sharma

Nov 08, 2025


मौसम में बदलाव: 3142 मरीजों की कराई डेंगू मलेरिया जांच, सिर्फ दो ही मिले पॉजिटिव
भिवाड़ी. भिवाड़ी जिला अस्पताल में मौजूदा मौसम परिवर्तन का असर स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी और सांस की तकलीफों के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इन रोगों के चलते प्रतिदिन करीब एक हजार मरीज अस्पताल में उपचार के लिए आ रहे हैं। एक सप्ताह के आंकड़ों के मुताबिक, अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 800 से 1000 मरीज अपना पर्चा बनवाकर इलाज प्राप्त कर रहे हैं।
मौसम में बदलाव के कारण सुबह-शाम की सर्दी और हवा में बढ़ी एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) की वजह से श्वसन रोगियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेषकर, दमा और सांस की तकलीफ वाले मरीजों के लिए यह मौसम खतरनाक साबित हो रहा है।
डेंगू और मलेरिया की स्थिति: भिवाड़ी जिला अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के मामलों की स्थिति पर भी नजर डाली गई है। अस्पताल में जुलाई से अगस्त तक 3142 मरीजों की डेंगू और मलेरिया की जांच की गई, जिनमें से सिर्फ दो डेंगू पॉजिटिव पाए गए। मलेरिया की जांच कराने वाले 2420 मरीजों में भी कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया। यह आंकड़े अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं। हालांकि, चिकनगुनिया के लक्षणों वाले कोई मरीज नहीं पाए गए, जिसके चलते इस बीमारी की जांच नहीं कराई गई।
मेडिकल ज्यूरिस्ट और अन्य रिक्त पद : भिवाड़ी जिला अस्पताल में एक और गंभीर समस्या सामने आई है—मेडिकल ज्यूरिस्ट का पद गत आठ महीनों से रिक्त है। अस्पताल में प्रतिदिन एक से दो पोस्टमार्टम और एक्सीडेंट के मामलों का कार्य होता है, लेकिन मेडिकल ज्यूरिस्ट की नियुक्ति न होने की वजह से जटिल मामलों को जयपुर या अलवर भेजा जाता है।
इसके अतिरिक्त, अस्पताल में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कमी भी कार्य में बाधा डाल रही है। जिला अस्पताल में 34 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में 23 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। नर्सिंग स्टाफ के 56 पदों में से 11 पद खाली हैं। चिकित्सकों की कमी के कारण ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लग जाती हैं और इलाज में देरी होती है।
अस्पताल में इलाज की स्थिति: हालांकि, अस्पताल में दवाओं का पर्याप्त स्टॉक है और सभी मरीजों को चिकित्सकों द्वारा देखा जाता है और दवाएं दी जाती हैं। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आते हैं और उन्हें इलाज प्राप्त होता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार, ओपीडी में मरीजों की लग रही कतार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: रूस से MBBS छात्र का शव अब तक नहीं पहुंचा गांव, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

रूस से MBBS छात्र का शव अब तक नहीं पहुंचा गांव
अलवर

आग लगने से किसान की करीब 150 मन कड़बी जलकर राख 

अलवर

Rajasthan: चिकित्सा विभाग में 15 हजार पदों पर भर्ती, टीचर्स के 7759 पदों के लिए आवेदन शुरू

अलवर

सरिस्का की 155 हेक्टेयर जमीन खाली नहीं करवा पाया प्रशासन

अलवर

शीतला माता मंदिर के दानपात्र से डेढ़ लाख की चोरी, CCTV में कैद हुई पूरी घटना 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.