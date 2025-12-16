राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारम्भ

कार्यक्रम में बोलते वन राज्य मंत्री संजय शर्मा
राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को अलवर स्थित सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय (सूचना केंद्र) परिसर में तीन दिवसीय जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने जिला विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया, जिसमें जिले में हुए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते दो वर्षों में विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण को प्राथमिकता दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, वन एवं पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। उन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने और उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, भाजपा के पदाधिकारी, जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। तीन दिवसीय प्रदर्शनी आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
