मिलती-जुलती शक्ल के आदमी के साथ मिलकर फर्जी तरीके से बेची 15 करोड़ की जमीन, हैरान करने वाला मामला आया सामने 

मामला शहर के विवेकानंद नगर के सेक्टर 4 का है। दिल्ली पुलिस में चालक के पद पर कार्यरत मदनलाल मीणा व सरदारा मीणा खसरा संख्या 1615 व 1621 में संयुक्त खातेदार थे। करीब 4 बीघा जमीन थी। 24 अगस्त, 1993 को मदनलाल की मौत हो गई। इसके बाद 18 फरवरी, 1999 को कपिल राजन व इंदर यादव ने मदन लाल की शक्ल से मिलते हुए जयपुर के व्यक्ति उदय सिंह को उप पंजीयन कार्यालय अलवर में प्रस्तुत करके पांच लोगों के नाम मदनलाल की 2 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करा दी।