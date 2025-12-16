16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर मिनी सचिवालय को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप 

अलवर जिले के मिनी सचिवालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। दोपहर 12 बजे तक बम धमाके की चेतावनी ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होते ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 16, 2025

धमकी मिलने के बाद जांच करते सुरक्षाकर्मी (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले के मिनी सचिवालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। दोपहर 12 बजे तक बम धमाके की चेतावनी ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होते ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क हो गया। तत्काल प्रभाव से मिनी सचिवालय परिसर में मौजूद सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर पूरे क्षेत्र को खाली कराया गया। मुख्य द्वारों को सील कर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया।


सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पूरे सचिवालय परिसर, कार्यालय कक्षों, पार्किंग स्थल और आसपास के क्षेत्र की तलाशी ली गई। कई घंटों तक चली तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली।


गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब अलवर मिनी सचिवालय को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले 15 अप्रैल, 14 मई और 8 सितंबर को भी बम से उड़ाने की धमकियां दी जा चुकी हैं। बार-बार मिल रही धमकियों के बावजूद अब तक न तो धमकी देने वालों की पहचान हो पाई है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सका है।

लगातार हो रही ऐसी घटनाएं प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं। हर बार अफरा-तफरी का माहौल बनता है, सरकारी कामकाज ठप हो जाता है और आमजन में भय व्याप्त हो जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 01:18 pm

Published on:

16 Dec 2025 01:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर मिनी सचिवालय को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारम्भ

अलवर

Alwar News: देसी ठाठ होटल मामले में एडीजे तृतीय कोर्ट में सुनवाई आज

अलवर

मिलती-जुलती शक्ल के आदमी के साथ मिलकर फर्जी तरीके से बेची 15 करोड़ की जमीन, हैरान करने वाला मामला आया सामने 

अलवर

कोहरे का कहर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर वाहन टकराए, अलवर के CISF इंस्पेक्टर सहित 2 की मौत

Delhi-Mumbai Expressway, Delhi-Mumbai Expressway accident, accident due to dense fog, CISF inspector dies, CISF inspector of Alwar dies, Alwar news, Rajasthan news
अलवर

पानी की आवक न हुई तो खत्म हो जाएगा रूपारेल और साहबी नदी का नामोनिशान

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.