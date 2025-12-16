अलवर मिनी सचिवालय को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप 

धमकी मिलने के बाद जांच करते सुरक्षाकर्मी (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले के मिनी सचिवालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। दोपहर 12 बजे तक बम धमाके की चेतावनी ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होते ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क हो गया। तत्काल प्रभाव से मिनी सचिवालय परिसर में मौजूद सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर पूरे क्षेत्र को खाली कराया गया। मुख्य द्वारों को सील कर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया।
सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पूरे सचिवालय परिसर, कार्यालय कक्षों, पार्किंग स्थल और आसपास के क्षेत्र की तलाशी ली गई। कई घंटों तक चली तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली।
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब अलवर मिनी सचिवालय को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले 15 अप्रैल, 14 मई और 8 सितंबर को भी बम से उड़ाने की धमकियां दी जा चुकी हैं। बार-बार मिल रही धमकियों के बावजूद अब तक न तो धमकी देने वालों की पहचान हो पाई है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सका है।
लगातार हो रही ऐसी घटनाएं प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं। हर बार अफरा-तफरी का माहौल बनता है, सरकारी कामकाज ठप हो जाता है और आमजन में भय व्याप्त हो जाता है।
