अलवर मिनी सचिवालय को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप 

अलवर जिले के मिनी सचिवालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। दोपहर 12 बजे तक बम धमाके की चेतावनी ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होते ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क हो गया। तत्काल प्रभाव से मिनी सचिवालय परिसर में मौजूद सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर पूरे क्षेत्र को खाली कराया गया। मुख्य द्वारों को सील कर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया।