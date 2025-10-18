दिवाली पर प्रदूषण बढ़ा तो अलवर सहित NCR में लागू होगा ग्रेप-2, जानिए कौन-कौनसी पाबंदियां लगेंगी?

दिवाली से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के दूसरे चरण (ग्रेप-2) को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। भिवाड़ी में शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 220 दर्ज किया गया, जबकि अलवर का एक्यूआई 100 के आसपास पहुंच गया है। 2 min read