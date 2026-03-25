अलवर में बेटों के मुकाबले 2.63 प्रतिशत अधिक पास हुई बेटियां, ओवरऑल परिणाम पिछले साल के मुकाबले 0.95 प्रतिशत गिरा

अलवर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) ने मंगलवार को 10वीं कक्षा के नतीजे जारी किए। इनमें बेटियों ने बाजी मारी है। लड़कों के मुकाबले बेटियों का पास प्रतिशत 2.63 अधिक रहा। लड़कियों का पास प्रतिशत जहां 95.08 रहा, वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 92.45 रहा। वहीं, अलवर जिले का ओवरऑल परिणाम पिछले साल के मुकाबले 0.95 प्रतिशत गिरकर 93.67 प्रतिशत रहा। पिछले साल का परीक्षा परिणाम 94.62 प्रतिशत रहा था। इस परीक्षा के लिए 32 हजार 998 विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 32 हजार 497 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 30 हजार 439 विद्यार्थी सफल हुए, जिसमें 16 हजार 851 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी, 11 हजार 190 ने द्वितीय श्रेणी और 2 हजार 398 विद्यार्थियों ने तृतीय श्रेणी प्राप्त की।