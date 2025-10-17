दीपावली पर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर अलवर के बाजारों में दोपहिया और चोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद

representative picture (patrika)
दीपावली पर बाजारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। 17 अक्टूबर से अलवर के बाजारों में दोपहिया व चोपहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। अभी तक चोपहिया वाहनों को ही बाजारों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। जानकारी के अनुसार वाहनों की बाजारों के बाहर पार्किंग कराई जाएगी।
इसके लिए नंगली सर्किल की ओर से आने वाले वाहनों की कंपनी बाग के आसपास पार्किंग कराने की योजना है। इसी तरह अन्य जगह भी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। पुरानी तहसील परिसर, हैप्पी स्कूल परिसर और भगत सिंह चौराहे के पास न्यू हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में वाहनों की पार्किंग के लिए व्यवस्था की जाएगी।
अशोका टॉकीज पर मालाखेड़ा गेट स्कूल के पास सर्राफा बाजार में त्रिपोलिया से पहले मुंशी बाजार पुलिस कंट्रोल रूम के पास मन्नी का बड़ व चर्च रोड पर पुराना कटला के पास काशीराम का चौराहा।
हर साल जिन जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। इस बार वहां वाहनों को खड़ा करवाया जाएगा। - जीतेंद्र सिंह नरूका, आयुक्त, नगर निगम
