Success Story: राजस्थान के इस यूट्यूबर ने किया कमाल, कभी चाय की टपरी पर धोते थे कप, आज 2 मिलियन से ज्यादा है सब्सक्राइबर्स

फोटो: पत्रिका
Technical Yogi Motivational Story: राजस्थान में अलवर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले योगेंद्र का बचपन आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें छोटे-छोटे काम भी करने पड़ते थे। उन्होंने चाय की टपरी पर कप धोने जैसे काम भी किया।
साल 2016 में अपने दोस्त के कहने पर योगेंद्र ने यूट्यूब चैनल ‘Technical Yogi’ शुरू किया। शुरू में व्यूज बहुत कम आते थे और मोनेटाइज होने के बाद भी कमाई सीमित थी। लेकिन योगेंद्र ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे।
योगेंद्र ने मोबाइल ऐप्स, गजेट्स, इंटरनेट टिप्स और तकनीकी समस्याओं को हिंदी में सरल भाषा में समझाना शुरू किया। उनके वीडियो ऐसे थे कि शहर और गांव दोनों के लोग आसानी से समझ पाते। जिसके बाद लगातार मेहनत की वजह से उनके सब्सक्राइबर तेजी से बढ़े। आज Technical Yogi के 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने हजारों वीडियो अपलोड किए हैं और उनके चैनल पर सैकड़ों मिलियन व्यूज हो चुके हैं ।
