Success Story: राजस्थान के इस यूट्यूबर ने किया कमाल, कभी चाय की टपरी पर धोते थे कप, आज 2 मिलियन से ज्यादा है सब्सक्राइबर्स

योगेंद्र ने मोबाइल ऐप्स, गजेट्स, इंटरनेट टिप्स और तकनीकी समस्याओं को हिंदी में सरल भाषा में समझाना शुरू किया। उनके वीडियो ऐसे थे कि शहर और गांव दोनों के लोग आसानी से समझ पाते। जिसके बाद लगातार मेहनत की वजह से उनके सब्सक्राइबर तेजी से बढ़े। आज Technical Yogi के 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने हजारों वीडियो अपलोड किए हैं और उनके चैनल पर सैकड़ों मिलियन व्यूज हो चुके हैं ।