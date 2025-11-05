Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Success Story: राजस्थान के इस यूट्यूबर ने किया कमाल, कभी चाय की टपरी पर धोते थे कप, आज 2 मिलियन से ज्यादा है सब्सक्राइबर्स

Real Life Inspirational Story: राजस्थान के योगेंद्र सैनी ने 2016 में यूट्यूब चैनल ‘Technical Yogi’ शुरू किया। मेहनत और सरल हिंदी में तकनीकी जानकारी देने के कारण आज उनके 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

Nov 05, 2025

फोटो: पत्रिका

Technical Yogi Motivational Story: राजस्थान में अलवर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले योगेंद्र का बचपन आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें छोटे-छोटे काम भी करने पड़ते थे। उन्होंने चाय की टपरी पर कप धोने जैसे काम भी किया।

2016 में की यूट्यूब की शुरुआत

साल 2016 में अपने दोस्त के कहने पर योगेंद्र ने यूट्यूब चैनल ‘Technical Yogi’ शुरू किया। शुरू में व्यूज बहुत कम आते थे और मोनेटाइज होने के बाद भी कमाई सीमित थी। लेकिन योगेंद्र ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे।

योगेंद्र ने मोबाइल ऐप्स, गजेट्स, इंटरनेट टिप्स और तकनीकी समस्याओं को हिंदी में सरल भाषा में समझाना शुरू किया। उनके वीडियो ऐसे थे कि शहर और गांव दोनों के लोग आसानी से समझ पाते। जिसके बाद लगातार मेहनत की वजह से उनके सब्सक्राइबर तेजी से बढ़े। आज Technical Yogi के 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने हजारों वीडियो अपलोड किए हैं और उनके चैनल पर सैकड़ों मिलियन व्यूज हो चुके हैं ।

ये भी पढ़ें

Motivational Story: अलवर की इस 5वीं पास महिला ने ऐसे खड़ा किया बिजनेस, गांव की महिलाओं को भी बना दिया आत्मनिर्भर
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 05:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Success Story: राजस्थान के इस यूट्यूबर ने किया कमाल, कभी चाय की टपरी पर धोते थे कप, आज 2 मिलियन से ज्यादा है सब्सक्राइबर्स

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया

अलवर

लागत न मिलने से किसान ने दो ट्रॉली प्याज नदी में फेंकी, बोले – लागत भी नहीं मिल रही 

अलवर

अलवर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की घोषणा जल्द होने की उम्मीद

अलवर

SIR in Rajasthan: कई शिक्षकों को बना दिया BLO, सरकारी स्कूलों में सिलेबस अधूरा

अलवर

सेंट एंसलम स्कूल की बस से घायल युवक की हुई मौत, कल हुआ था हादसा 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.