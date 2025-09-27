Motivational Story: अलवर की इस 5वीं पास महिला ने ऐसे खड़ा किया बिजनेस, गांव की महिलाओं को भी बना दिया आत्मनिर्भर

ऐसे परिवारों को समझाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। मैंने महिलाओं के परिजनों को समझाया कि आपके घर की महिलाएं आपके घर पर रहकर ही काम करेंगी और मैं बाहर जाऊंगी। इसका मेरे पति ने विरोध किया। खेती-बाड़ी करने वाले मेरे पति को यह स्वीकार नहीं था, फिर उनको भी समझाया। अनुमति मिलने पर काम शुरू किया। अब मेरे पति व बेटा भी मेरे काम में सहयोग करते हैं।