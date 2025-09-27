Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

Motivational Story: अलवर की इस 5वीं पास महिला ने ऐसे खड़ा किया बिजनेस, गांव की महिलाओं को भी बना दिया आत्मनिर्भर

अलवर की 5वीं पास मनोज देवी ने कोरोना काल में गांव की महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूह बनाया और नमकीन और मिल्क केक जैसे उत्पादों से उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया।

अलवर

Akshita Deora

ज्योति शर्मा

Sep 27, 2025

फोटो: पत्रिका

अलवर के मुंडावर के बल्लूबास गांव की रहने वाली मनोज देवी 5वीं पास है। मनोज देवी ने वर्ष 2020 में गांव की कुछ महिलाओं को अपने साथ जोड़कर एक स्वयं सहायता समूह तैयार किया। आज इस समूह की हर महिला आत्मनिर्भर है और महीने में इनकी अच्छी-खासी कमाई हो जाती है।

शुरुआत में इस ग्रुप की महिलाएं रोस्टेड मूंग से नमकीन उत्पाद बनाकर बाजार में बेचती थीं। इससे आय अच्छी होने लगी तो इनका उत्साह बढ़ा। इसके बाद कुछ नया करने का विचार आया तो इन्होंने मिल्क केक (कलाकंद) बनाकर बेचना शुरू कर दिया।

आज इनके हाथों का बना मिल्क केक पूरे इलाके में फेमस है। इस समूह के जुड़ी महिलाएं जिलेभर में लगने वाले मेलों व प्रदर्शनियों में भी मिल्क केक का स्टॉल लगाती हैं। खास बात यह है कि यह मिल्क केक महिलाएं गांव में तैयार करती हैं और मनोज देवी उसे बाजार में बेचती है।

विरोध भी हुआ, लेकिन हार नहीं मानी

मनोज देवी बताती हैं कि जब हमने समूह का गठन किया, तब ज्यादातर महिलाओं के परिवार वालों ने इसका विरोध किया। इनका कहना था कि हमारे घर की महिलाएं सामान बेचने बाहर नहीं जाएंगी। तब मैंने इनको समझाया और इस तरह हमारे समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन गईं।

ऐसे परिवारों को समझाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। मैंने महिलाओं के परिजनों को समझाया कि आपके घर की महिलाएं आपके घर पर रहकर ही काम करेंगी और मैं बाहर जाऊंगी। इसका मेरे पति ने विरोध किया। खेती-बाड़ी करने वाले मेरे पति को यह स्वीकार नहीं था, फिर उनको भी समझाया। अनुमति मिलने पर काम शुरू किया। अब मेरे पति व बेटा भी मेरे काम में सहयोग करते हैं।

ऐसे हुई थी शुरुआत

मनोज देवी बताती हैं कि कोरोना काल के दौरान मेरे गांव की ज्यादातर महिलाओं के पास कोई काम नहीं था। सारा दिन घर पर रहना पड़ता था। उसी दौरान दौसा से राजीविका की टीम आई और महिलाओं से संपर्क कर समूह बनाने के लिए प्रेरित किया।

इसके बाद हमने समूह तैयार किया और आज गांव की ज्यादातर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन चुकी हैं। मनोज देवी ने बताया कि अलवर के मिनी सचिवालय में राजीविका की ओर से दी गई स्टॉल पर हमने कलाकंद बेचकर दो घंटे में ही तीन जार रुपए कमाए तो हौसला और बढ़ गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पति की मौत के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, 19 साल बाद बेटी के साथ शुरू की पढ़ाई, 4 नौकरियां में हुआ चयन, अब बनी व्याख्याता
सीकर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 02:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Motivational Story: अलवर की इस 5वीं पास महिला ने ऐसे खड़ा किया बिजनेस, गांव की महिलाओं को भी बना दिया आत्मनिर्भर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.