Rajasthan: पति की मौत के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, 19 साल बाद बेटी के साथ शुरू की पढ़ाई, 4 नौकरियां में हुआ चयन, अब बनी व्याख्याता

Real Life Motivational Story: यदि मन में कुछ करने का जुनून हो तो तमाम चुनौतियों को मात देकर भी जिदंगी की उम्मीदों को फिर से संवारा जा सकता है। इसके लिए कई बार सामाजिक से लेकर पारिवारिक चुनौतियों से भी टकराना पड़ सकता लेकिन मन चट्टान की तरह मजबूत हो तो कोई लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ इस तरह की संघर्षभरी कहानी है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमाधोपुर की व्याख्याता बीना सिंह की।