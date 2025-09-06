Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

खुशखबरी… राजस्थान की इन 12 रोडवेज डिपो को मिली नई 160 एक्सप्रेस बसें, CM भजनलाल ने दिखाई हरी झंडी

राजस्थान रोडवेज के बेडे में 160 ब्लू लाइन बसें शामिल हो गई है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 06, 2025

RSRTC
Photo- CM Bhajanlal X Handle

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर के अमर जवान ज्योति से आरएसआरटीसी (RSRTC) की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों के फ्लैग ऑफ के साथ ही जयपुर से काठगोदाम (कैंचीधाम उत्तराखण्ड) के लिए सुपर लग्जरी बस का शुभारम्भ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा क्रय की गई इन नवीन बसों का विधिवत रूप से पूजन किया। साथ ही उन्होंने बसों का अवलोकन करते हुए सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं आधुनिक यातायात सुविधा के विस्तार के साथ प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नवीन बसों के संचालन से यातायात के बढ़ते दबाव के प्रबंधन में सुगमता के साथ ही आमजन को बेहतर यातायात सुविधाएं मिल सकेंगी।

श्रद्धालुओं का सफर होगा आसान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों को जयपुर से काठगोदाम (उत्तराखण्ड) के लिए बस सेवा की सौगात दी गई है। इससे बाबा नीम करौली धाम (कैंचीधाम) जाने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन को आसान धार्मिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए गत वर्ष से अयोध्या, गोवर्धन, सालासर बालाजी, रामदेवरा, श्रीनाथजी, श्रीकरणी माता एवं कैलादेवी जैसे धार्मिक स्थानों के लिए बस सुविधा प्रदान की जा रही है।

12 डिपो को मिली 160 बस

गौरतलब है कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीन बसें शामिल कियें जाने की बजट घोषणा की गई थी। प्रदेश के 12 विभिन्न बसें डिपो को 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस उपलब्ध कराई गई हैं। जिसमें वैशाली नगर, विद्याधर नगर, शाहपुरा, जयपुर, हिण्डौन, दौसा, अजमेर, अजयमेरू, कोटपूतली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा शामिल हैं।

Updated on:

06 Sept 2025 09:30 pm

Published on:

06 Sept 2025 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / खुशखबरी… राजस्थान की इन 12 रोडवेज डिपो को मिली नई 160 एक्सप्रेस बसें, CM भजनलाल ने दिखाई हरी झंडी

