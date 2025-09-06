Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा… 4 लोगों की मौत; बेकाबू ट्रक ने कुचला

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई।

सवाई माधोपुर

Lokendra Sainger

Sep 06, 2025

sawai madhopur road accident
Play video
Photo- Patrika Network

SawaiMadhopur Road Accident: सवाईमाधोपुर के बौंली उपखंड क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसे ने चार लोगों को काल का ग्रास बना दिया। भीषण सड़क हादसे से क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया। एक ट्रक ने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायलों को लालसोट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मरने वालों में चारों महिलाएं थी।

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा शनिवार शाम 4 बजे घाटा नैनवाड़ी गांव में मोरेल नदी की पुलिया के पास हुआ था। सभी श्रद्धालु सवाईमाधोपुर से पैदल चिमनपुरा (लालसोट) आ रहे थे। इस दौरान बौंली की ओर से आ रहे ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है।

इसमें लाली देवी (45) पत्नी रामभजन मीणा, उसकी बेटी चायना मीणा (20) निवासी विजयपुरा पंचायत समिति झबड़ा (दौसा), उगन्ती (30) पत्नी मोहर सिंह मीणा निवासी चमनपुरा (लालसोट), ढोली देवी (35) पत्नी ताराचंद मीणा निवासी चमनपुरा (लालसोट) की मौत हुई है। जबकि संगीता (15) निवासी विजयपुरा और मंजू (15) निवासी चिमनपुरा घायल हो गए। मंजू को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया है।

ये भी पढ़ें

तेज बारिश के बीच पहाड़ी पर फंस गए 200 श्रद्धालु, 50 बच्चे भी शामिल, जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
सिरोही
Devotees stranded

घायल संगीता ने बताया कि हम 12 लोग दौसा के मंडावरी स्थित बीजासण माता खुर्रा गांव में धोक देकर वापस ट्रैक्टर-ट्रॉली से चिमनपुरा लौट रहे थे। घाटा नैनवाड़ी गांव में मोरेल नदी की पुलिया के पास ट्रैक्टर से उतर गए थे। इसके बाद हम सभी गांव लौट रहे थे। हादसे की सूचना पर लालसोट विधायक रामविलास मीणा, लालसोट एसडीएम विजेंद्र मीणा, बौंली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है।

ये भी पढ़ें

बारां में गणपति विसर्जन के दौरान बिजली गिरी… मचा हड़कंप, कल 4 जिलों में IMD की चेतावनी
बारां
baran news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2025 07:58 pm

Published on:

06 Sept 2025 07:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा… 4 लोगों की मौत; बेकाबू ट्रक ने कुचला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट