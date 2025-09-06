Rajasthan Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा… 4 लोगों की मौत; बेकाबू ट्रक ने कुचला

SawaiMadhopur Road Accident: सवाईमाधोपुर के बौंली उपखंड क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसे ने चार लोगों को काल का ग्रास बना दिया। भीषण सड़क हादसे से क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया। एक ट्रक ने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायलों को लालसोट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मरने वालों में चारों महिलाएं थी।