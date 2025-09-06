Rajasthan Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा… 4 लोगों की मौत; बेकाबू ट्रक ने कुचला

SawaiMadhopur Road Accident: सवाईमाधोपुर के बौंली उपखंड क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसे ने चार लोगों को काल का ग्रास बना दिया। भीषण सड़क हादसे से क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया। एक ट्रक ने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायलों को लालसोट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मरने वालों में चारों महिलाएं थी।
जानकारी के मुताबिक, यह हादसा शनिवार शाम 4 बजे घाटा नैनवाड़ी गांव में मोरेल नदी की पुलिया के पास हुआ था। सभी श्रद्धालु सवाईमाधोपुर से पैदल चिमनपुरा (लालसोट) आ रहे थे। इस दौरान बौंली की ओर से आ रहे ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है।
इसमें लाली देवी (45) पत्नी रामभजन मीणा, उसकी बेटी चायना मीणा (20) निवासी विजयपुरा पंचायत समिति झबड़ा (दौसा), उगन्ती (30) पत्नी मोहर सिंह मीणा निवासी चमनपुरा (लालसोट), ढोली देवी (35) पत्नी ताराचंद मीणा निवासी चमनपुरा (लालसोट) की मौत हुई है। जबकि संगीता (15) निवासी विजयपुरा और मंजू (15) निवासी चिमनपुरा घायल हो गए। मंजू को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया है।
घायल संगीता ने बताया कि हम 12 लोग दौसा के मंडावरी स्थित बीजासण माता खुर्रा गांव में धोक देकर वापस ट्रैक्टर-ट्रॉली से चिमनपुरा लौट रहे थे। घाटा नैनवाड़ी गांव में मोरेल नदी की पुलिया के पास ट्रैक्टर से उतर गए थे। इसके बाद हम सभी गांव लौट रहे थे। हादसे की सूचना पर लालसोट विधायक रामविलास मीणा, लालसोट एसडीएम विजेंद्र मीणा, बौंली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है।