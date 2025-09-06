बारां में गणपति विसर्जन के दौरान बिजली गिरी… मचा हड़कंप, कल 4 जिलों में IMD की चेतावनी

Baran News: बारां जिले के मुंडियर इलाके के खांडासहरोल गांव में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। गणपति विसर्जन के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। शनिवार को गांव के तालाब पर मूर्ति विसर्जन के बाद पेड़ के नीचे खड़े आधा दर्जन लोग बिजली के चपेट में आ गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।