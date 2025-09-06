Patrika LogoSwitch to English

बारां

बारां में गणपति विसर्जन के दौरान बिजली गिरी… मचा हड़कंप, कल 4 जिलों में IMD की चेतावनी

बारां में गणपति विसर्जन के दौरान बिजली गिरने से हादसा घटित हो गया।

बारां

Lokendra Sainger

Sep 06, 2025

baran news
Photo- Patrika Network

Baran News: बारां जिले के मुंडियर इलाके के खांडासहरोल गांव में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। गणपति विसर्जन के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। शनिवार को गांव के तालाब पर मूर्ति विसर्जन के बाद पेड़ के नीचे खड़े आधा दर्जन लोग बिजली के चपेट में आ गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार, गांव के तालाब में गणेश विसर्जन करने गए लोग बारिश चलते तालाब के पास पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अचानक यहां बिजली गिरने से नीरज जाटव, हरिलाल जाटव, भोला कोली, कमलसिंह जाटव और आसु जाटव झुलस गए। घायलों को समरानियां अस्पताल भेजा गया। यहां एक युवक की हालत गंभीर है, उसे बारां अस्पताल रेफर किया गया। प्रशासन घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के प्रयास कर रहा है।

इन जिलों में कल 'अत्यंत भारी बारिश' की चेतावनी

मौसम विभाग ने 7 सिंतबर को सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश की प्रबल संभावना जाहिर की है। वहीं, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही सलूंबर, राजसमंद और बांसवाड़ा जिले में अतिभारी बारिश का अलर्ट है। बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, , प्रतापगढ़, सलूम्बर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर और फलौदी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।

06 Sept 2025 05:35 pm

