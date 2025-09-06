Barmer News: सोशल मीडिया पर रील बनी जानलेवा, नदी में बहा युवक, डूबता देख दोस्त छोड़कर भागे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चार युवक टुकिया लोलावा से रपट पार करते हुए भाटाला की तरफ आए थे। वहीं भाटाला कस्बे में पार्टी कर लौटते समय हिमताराम मोबाइल पर सोशल मीडिया रील बना रहा था। नदी पार करते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से वह बहाव में बह गया। स्थानीय तैराक ने बताया कि उसके साथी उसे डूबता देख मौके से भाग गए। हादसे से पहले भी हिमताराम ने रपट पर एक रील बनाकर साझा की थी।