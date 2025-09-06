Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

Barmer News: सोशल मीडिया पर रील बनी जानलेवा, नदी में बहा युवक, डूबता देख दोस्त छोड़कर भागे

हिमताराम मोबाइल पर सोशल मीडिया रील बना रहा था। नदी पार करते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से वह बहाव में बह गया।

बाड़मेर

Rakesh Mishra

Sep 06, 2025

luni river
लणी नदी में बहा हिमताराम। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के बाड़मेर के सिणधरी उपखंड पुलिस थाना क्षेत्र के भाटाला रपट पर बड़ा हादसा हो गया। लूणी नदी के तेज बहाव में टुकिया लोलावा निवासी हिमताराम बह गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई।

गोताखोरों ने कई बार डुबकियां लगाकर दो से तीन किलोमीटर तक नदी की छानबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया गया। सूर्यास्त के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया, जिसे शनिवार सुबह फिर से शुरू किया गया।

साथी उसे डूबता देख मौके से भाग गए

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चार युवक टुकिया लोलावा से रपट पार करते हुए भाटाला की तरफ आए थे। वहीं भाटाला कस्बे में पार्टी कर लौटते समय हिमताराम मोबाइल पर सोशल मीडिया रील बना रहा था। नदी पार करते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से वह बहाव में बह गया। स्थानीय तैराक ने बताया कि उसके साथी उसे डूबता देख मौके से भाग गए। हादसे से पहले भी हिमताराम ने रपट पर एक रील बनाकर साझा की थी।

पुलिस ने हटाए थे लोग

कुछ देर पहले पुलिस ने रपट पर मौजूद युवकों को हटाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ युवक फिर लौट आए। घटना के बाद पुलिस ने रपट के दोनों ओर जवान तैनात कर रास्ता बंद कर दिया। हादसे के बाद वहां जुटे लोगों को पुलिस ने समझाइश कर हटाया। गौरतलब है कि पिछले तीन दिनों से लूणी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है।

Published on:

06 Sept 2025 03:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer News: सोशल मीडिया पर रील बनी जानलेवा, नदी में बहा युवक, डूबता देख दोस्त छोड़कर भागे

