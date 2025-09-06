राजस्थान के इस जिले में 44 साल बाद ऐसा नजारा, 12 बांध लबालब; इन बांधों में भी आया पानी

सहायक अभियंता चेतराम मीना ने बताया कि यह एनिकट वेस्ट वेयर से करीब 400 से 500 मीटर आगे बना हुआ है। अब तक भारी बारिश नहीं होने यह एनिकट सुरक्षित था, गत वर्ष भी थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था, शुक्रवार को एनिकट की एक ओर की दीवार टूटी है। मामले की जानकारी मिलते ही भाकिस नेता धर्मराज मीना, धूमसिंह मीना समेत कई ग्रामीण भी पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि मौके पर मिट्टी का बड़ा कटाव हो गया है। इससे अब एनिकट टूटने का खतरा बन गया है एवं कई बीघा खेतों में पानी भर गया है।