अलवर जिला परिषद भर्ती में फिर उजागर हुई गड़बड़ियां, 22 नए मामलों की शिकायत कलेक्टर व एसीबी को भेजी

विभागीय शासन सचिव के आदेश के बाद राज्य के सभी जिला कलक्टर्स की ओर से इस भर्ती में नियुक्त हुए कर्मचारी के अनुभव अवधि ओवरलैप होने और ऑनलाइन फॉर्म से भिन्न दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करने के मामलों की जांच पूरे राज्य में की जा रही है। पिछले सप्ताह ही बीकानेर सीईओ ने ऐसे 4 लिपिकों को सेवा से बर्खास्त किया है। इस भर्ती के तहत नियुक्त किए गए किसी भी कर्मचारी के दस्तावेजों का सत्यापन जिला परिषद अलवर ने आज तक नहीं कराया। इस भर्ती में अब तक 134 में से 3 लिपिक बर्खास्त हो चुके हैं। करीब 40 से ज्यादा की जांच चल रही है।