जैन महिला मंडल ने मनाया क्षमावाणी पर्व, वरिष्ठ महिलाओं का किया सम्मान

कठूमर. जैन महिला मंडल कठूमर के तत्वावधान में बुधवार को आदिनाथ जैन मंदिर में क्षमावाणी पर्व मनाया। इस मौके पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। मंच संचालन वर्षा जैन ने किया। महिलाओं ने एक -दूसरे से क्षमा मांगी।महिला अध्यक्ष इन्द्रा जैन ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ समाज की वरिष्ठ महिलाओं गुणमाला जैन, सुशीला जैन, मंजू जैन, विजयलता ने भगवान महावीर, आचार्य वसुनंदीजी व विजितमति माताजी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। मंगलाचरण अर्चना जैन व ऊषा जैन ने किया। वरिष्ठ महिलाओं का माल्यार्पण व दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर भजनों पर महिलाओं ने नृत्य किया। कार्यक्रम में नीलम जैन, अनीता जैन, सुषमा जैन, अंजू जैन, लता जैन, रजनी जैन, रेखा जैन, चित्रा जैन, नेहा जैन, रिंकी जैन, मिन्नी जैन, गुड्डन जैन, रानी जैन, जूली जैन, पूनम जैन, शिप्रा जैन, सुमन जैन, पारूल जैन, प्रियंका जैन सहित कई मौजूद थीं।
..............महावीर भगवान की भव्यरथ व शोभायात्रा निकाली
खेरली. कस्बे स्थित दिगंबर जैन मंदिर में जैन समाज की ओर से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महावीर भगवान की भव्यरथ व शोभायात्रा निकाली गई। जैन समाज के अध्यक्ष त्रिलोक चंद जैन ने बताया कि दिगंबर जैन मंदिर पर सुबह महावीर भगवान की शांतिधारा की गई। मूर्ति विराजमान रथ पर सारथी, दाया चंवर व बाया चंवर सहित अनेक बोलियां लगाई गई। बोली का लाभ बाबूलाल, त्रिलोक चंद रमेश चंद, सांवल दास हुक्म चन्द ने लिया। शाम को भगवान महावीर की रथ व शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा मंदिर प्रांगण से रवाना होकर शेरावाली चौराहा, जवाहर चौक, बजाजा बाजर, सर्राफा बाजार आदि जगह से होकर निकाली गई। अनेक झांकियां सजाई गई। महिलाएं, पुरुष व युवा भजनों पर नाचते नजर आए। नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढिया सहित जगह-जगह जैन समाज के लोगों ने महावीर भगवान के रथ का पूजन किया। पुष्प वर्षा व जलपान कर स्वागत किया। महावीर भगवान के जयकारे लगाए। देर शाम जैन भवन पर कलाशाभिषेक किया। इस दौरान त्रिलोक चंद जैन, प्रेम चंद जैन, रमेश जैन, बाबूलाल जैन, महेंद्र जैन, राजेंद्र जैन, महावीर जैन, प्रवीण जैन, कपूर जैन, महेंद्र जैन, अशोक जैन, विमल जैन, शिखर चंद जैन, सुशील जैन, आर्दश जैन, हेमेंद्र जैन, निखिल जैन सहित अनेक महिला-पुरुष मौजूद रहे।