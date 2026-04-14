UIT New Scheme: लॉटरी-ऑक्शन से व्यापारियों को मिलेंगे 120 प्लॉट, 200 फीट रोड पर शिफ्ट होगा अलवर का कातला पट्टी और मार्बल मार्केट

Alwar Marble Market Will Shift: अलवर शहर के कातला पट्टी और मार्बल मार्केट को 200 फीट रोड पर शिफ्ट किया जाएगा। यूआइटी ने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए रेरा को प्रस्ताव भेजा है। जैसे ही वहां रजिस्ट्रेशन होगा, तो डायरेक्शन जारी होंगे, उसी के मुताबिक यूआइटी कदम आगे बढ़ाएगी। इस बाजार में 120 प्लॉट व्यापारियों को दिए जाएंगे। अधिकतर प्लॉट लॉटरी के जरिए मिलेंगे और कुछ हिस्सा ऑक्शन होगा। यहां यूआइटी तीन माह में सभी बुनियादी सुविधाएं विकसित कर बाजार बसा देगी। इससे शहर में व्यापारिक गतिविधियों को भी नया विस्तार मिलेगा।