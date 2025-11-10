चांदी के रथ पर नगर भ्रमण को निकले खाटू श्याम, भक्तों ने लगाए जयकारे

बुध विहार कांजी हाउस के सामने चल रहे तीन दिवसीय तृतीय श्याम वंदना आनंदोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को भव्य निशान यात्रा निकाली गई। बाबा श्याम चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ ने पूरे मार्ग को भक्ति और उल्लास से भर दिया। निशान यात्रा शिवाजी पार्क स्थित खाटू श्याम मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल कांजी हाउस के सामने पहुंची।
रथ को खींचने और छूने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। श्रद्धालु हाथों में ध्वज थामे श्याम भजनों की धुन पर नाचते-गाते आगे बढ़ते रहे। रास्ते में जगह-जगह पुष्प वर्षा से यात्रा का स्वागत किया गया। आयोजनकर्ता प्रदीप सोनी ने बताया कि निशान यात्रा का उद्देश्य बाबा श्याम के भक्तों को दर्शन कराना और भक्ति के माध्यम से सामाजिक एकता का संदेश देना है। जैसे ही बाबा को चांदी के रथ पर सवार किया गया, पूरा मंदिर परिसर "जय श्रीश्याम" के जयकारों से गूंज उठा।
सोनी ने बताया कि इसी दिन रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम का समापन 11 नवंबर को भण्डारे के साथ किया जाएगा। आयोजक समिति ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद लेने की अपील की है।
