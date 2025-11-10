चांदी के रथ पर नगर भ्रमण को निकले खाटू श्याम, भक्तों ने लगाए जयकारे

रथ को खींचने और छूने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। श्रद्धालु हाथों में ध्वज थामे श्याम भजनों की धुन पर नाचते-गाते आगे बढ़ते रहे। रास्ते में जगह-जगह पुष्प वर्षा से यात्रा का स्वागत किया गया। आयोजनकर्ता प्रदीप सोनी ने बताया कि निशान यात्रा का उद्देश्य बाबा श्याम के भक्तों को दर्शन कराना और भक्ति के माध्यम से सामाजिक एकता का संदेश देना है। जैसे ही बाबा को चांदी के रथ पर सवार किया गया, पूरा मंदिर परिसर "जय श्रीश्याम" के जयकारों से गूंज उठा।