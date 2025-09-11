माचाड़ी सड़क किनारे दिखाई दिया लेपर्ड वीडियो हो रहा वायरल

वनपाल रामवतार मीना ने बताया कि दोपहर से देर शाम तक मुख्य संरक्षक चतुर्वेदी व डीएफओ आरके हुड्डा ने अधीन कार्मिकों के साथ सरिस्का अभयारण्य के अधीन पड़ने वाले गांवों में वन-सम्पदाओं, अवैध खनन सहित पौधरोपण की जानकारी ली। अधिकतर कार्यों के प्रति उन्होंने संतोष जताया, लेकिन वन्यजीव शिकार, वन क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतों को देखते हुए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्य वन संरक्षक चतुर्वेदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं की रेंजर, वनपाल व वनरक्षक से जानकारी लेकर जल्द व्यवस्थाओं में सुधार व समाधान का आश्वाशन दिया। वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई व अवैध खनन पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। इस मौके पर डीएफओ आरके हुड्डा, एसीएफ काविया बी, क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सैन, प्रतापगढ़ वनपाल रामवतार मीना, थानागाजी वनपाल सहित दोनों वननाका टीम के सभी अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे।