माचाड़ी सड़क किनारे दिखाई दिया लेपर्ड वीडियो हो रहा वायरल

राजगढ़. माचाड़ी सड़क स्थित पर्यटन स्थल झरना धाम के समीप सड़क किनारे लेपर्ड दिखाई देने से राहगीरों में दशहत है। रिंकू सैनी सहित अनेक लोगों ने बताया कि वे रात को राजगढ़ लौट रहे थे। तभी माचाड़ी घाटी झरना धाम के समीप सड़क किनारे लेपर्ड दिखाई दिया।
उन्होंने उसकी वीडियो भी बना ली। उक्त वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने बताया कि माचाड़ी मार्ग पर देर रात तक आवागमन है। वन विभाग से सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। इधर क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार का कहना है कि माचाड़ी मार्ग पर घना जंगल है। लेपर्ड जंगल में ही रहेंगे। उक्त जंगल में दो से तीन लेपर्ड हैं। एक बार इस क्षेत्र में टाइगर भी आया था। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी।
-मुख्य वन संरक्षक ने प्रतापगढ़ चौकी व वन क्षेत्र का किया निरीक्षण, वनकर्मियों को दिए निर्देशप्रतापगढ़. कस्बे की वन नाका चौकी व सरिस्का अभयारण्य के अंतर्गत क्षेत्रीय वन सम्पदाओं का मुख्य वन संरक्षक राजीव चतुर्वेदी सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को निरीक्षण किया। साथ ही अधीन कार्मिकों को सुधार के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
वनपाल रामवतार मीना ने बताया कि दोपहर से देर शाम तक मुख्य संरक्षक चतुर्वेदी व डीएफओ आरके हुड्डा ने अधीन कार्मिकों के साथ सरिस्का अभयारण्य के अधीन पड़ने वाले गांवों में वन-सम्पदाओं, अवैध खनन सहित पौधरोपण की जानकारी ली। अधिकतर कार्यों के प्रति उन्होंने संतोष जताया, लेकिन वन्यजीव शिकार, वन क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतों को देखते हुए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्य वन संरक्षक चतुर्वेदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं की रेंजर, वनपाल व वनरक्षक से जानकारी लेकर जल्द व्यवस्थाओं में सुधार व समाधान का आश्वाशन दिया। वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई व अवैध खनन पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। इस मौके पर डीएफओ आरके हुड्डा, एसीएफ काविया बी, क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सैन, प्रतापगढ़ वनपाल रामवतार मीना, थानागाजी वनपाल सहित दोनों वननाका टीम के सभी अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे।