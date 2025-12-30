प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर 3 जनवरी से माघ मेला, बड़ी संख्या में जाएंगे श्रद्धालु

Magh Mela 2026 : आस्था, तप और परंपरा का प्रतीक माघ मेला इस वर्ष प्रयागराज के पावन त्रिवेणी संगम तट पर 3 जनवरी से आरंभ होकर 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। माघ मेले में संगम स्नान के लिए अलवर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज रवाना होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने से पुण्य लाभ और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है।