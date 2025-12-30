प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर 3 जनवरी से माघ मेला, बड़ी संख्या में जाएंगे श्रद्धालु

representative picture (patrika)
Magh Mela 2026 : आस्था, तप और परंपरा का प्रतीक माघ मेला इस वर्ष प्रयागराज के पावन त्रिवेणी संगम तट पर 3 जनवरी से आरंभ होकर 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। माघ मेले में संगम स्नान के लिए अलवर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज रवाना होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने से पुण्य लाभ और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है।
माघ मेले के दौरान अलवर स्थित वेंकटेश बालाजी धाम की ओर से प्रयागराज में 3 जनवरी से 3 फरवरी तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिविर लगाया जाएगा। शिविर में अस्थायी रसोई, शौचालय एवं यज्ञशाला का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यहां ठहरने और भोजन की संपूर्ण व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। अब तक अलवर के करीब 200 श्रद्धालुओं ने विभिन्न तिथियों पर माघ स्नान के लिए अपना पंजीकरण करा लिया है।
शिविर स्थल पर धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। स्वामी सुदर्शनाचार्य 17 जनवरी से 23 जनवरी तक श्रीमद्भागवत महापुराण का संगीतमय वाचन करेंगे, जिससे भक्तिमय वातावरण बनेगा। शिविर में प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक चाय एवं जलपान, दोपहर 12 से 1 बजे तक भजन-कीर्तन, शाम 4 बजे चाय-बिस्कुट तथा रात 7 से 8 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहेगी।
शिविर की समस्त व्यवस्थाओं का दायित्व दिनेश पांडे एवं सुमित द्विवेदी को सौंपा गया है। भंडारे की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ से कार्यकर्ताओं की विशेष टीम भी प्रयागराज पहुंचेगी। माघ मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
3 जनवरी – पौष पूर्णिमा
15 जनवरी – मकर संक्रांति
18 जनवरी – मौनी अमावस्या
23 जनवरी – बसंत पंचमी
1 फरवरी – माघी पूर्णिमा
15 फरवरी – महाशिवरात्रि
