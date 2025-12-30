30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर 3 जनवरी से माघ मेला, बड़ी संख्या में जाएंगे श्रद्धालु

Magh Mela 2026 आस्था, तप और परंपरा का प्रतीक माघ मेला इस वर्ष प्रयागराज के पावन त्रिवेणी संगम तट पर 3 जनवरी से आरंभ होकर 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 30, 2025

representative picture (patrika)

Magh Mela 2026 : आस्था, तप और परंपरा का प्रतीक माघ मेला इस वर्ष प्रयागराज के पावन त्रिवेणी संगम तट पर 3 जनवरी से आरंभ होकर 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। माघ मेले में संगम स्नान के लिए अलवर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज रवाना होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने से पुण्य लाभ और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है।

सुविधा के लिए लगाया शिविर

माघ मेले के दौरान अलवर स्थित वेंकटेश बालाजी धाम की ओर से प्रयागराज में 3 जनवरी से 3 फरवरी तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिविर लगाया जाएगा। शिविर में अस्थायी रसोई, शौचालय एवं यज्ञशाला का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यहां ठहरने और भोजन की संपूर्ण व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। अब तक अलवर के करीब 200 श्रद्धालुओं ने विभिन्न तिथियों पर माघ स्नान के लिए अपना पंजीकरण करा लिया है।

शिविर स्थल पर धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। स्वामी सुदर्शनाचार्य 17 जनवरी से 23 जनवरी तक श्रीमद्भागवत महापुराण का संगीतमय वाचन करेंगे, जिससे भक्तिमय वातावरण बनेगा। शिविर में प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक चाय एवं जलपान, दोपहर 12 से 1 बजे तक भजन-कीर्तन, शाम 4 बजे चाय-बिस्कुट तथा रात 7 से 8 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहेगी।

शिविर की समस्त व्यवस्थाओं का दायित्व दिनेश पांडे एवं सुमित द्विवेदी को सौंपा गया है। भंडारे की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ से कार्यकर्ताओं की विशेष टीम भी प्रयागराज पहुंचेगी। माघ मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

माघ मास में प्रमुख स्नान तिथियां

3 जनवरी – पौष पूर्णिमा
15 जनवरी – मकर संक्रांति
18 जनवरी – मौनी अमावस्या
23 जनवरी – बसंत पंचमी
1 फरवरी – माघी पूर्णिमा
15 फरवरी – महाशिवरात्रि

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर 3 जनवरी से माघ मेला, बड़ी संख्या में जाएंगे श्रद्धालु

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ सातवें दिन भी बंद

अलवर

नववर्ष पर खाटू श्याम दर्शन के लिए रोडवेज की विशेष बस सेवा शुरू 

अलवर

अलवर में स्वदेशी बकरी की नई नस्ल की हुई पहचान, यह है खासियत  

अलवर

अस्पताल में भर्ती महिला ने वीडियो वायरल कर कहा- मेरे साथ गैंगरेप हुआ

अलवर

अलवर में अरावली बचाने के लिए निकाली रैली 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.