अलवर जिला अस्पताल में मेडिकल सेवाएं अलर्ट मोड़ पर 

अलवर जिला अस्पताल में दीपावली के दौरान चिकित्सा सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पीएमओ डॉ. सुनील चौहान ने बताया कि दीपावली के दौरान 19 से 23 अक्टूबर तक अस्पताल की इमरजेंसी में 2 सीनियर चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिसमें फिजिशियन और सर्जन चिकित्सकों को शामिल किया गया है। साथ ही, रेजिडेंट चिकित्सकों की सेवाएं भी नियमित रहेंगी।