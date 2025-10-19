अलवर जिला अस्पताल में मेडिकल सेवाएं अलर्ट मोड़ पर 

अलवर जिला अस्पताल में दीपावली के दौरान चिकित्सा सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पीएमओ डॉ. सुनील चौहान ने बताया कि दीपावली के दौरान 19 से 23 अक्टूबर तक अस्पताल की इमरजेंसी में 2 सीनियर चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिसमें फिजिशियन और सर्जन चिकित्सकों को शामिल किया गया है। साथ ही, रेजिडेंट चिकित्सकों की सेवाएं भी नियमित रहेंगी।
इसके अलावा बर्न और नेत्र विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इन दोनों वार्डों में बेड भी आरक्षित रखे जाएंगे। वहीं, 19, 20, 22 व 23 अक्टूबर को अस्पताल की ओपीडी बंद रहेगी। इस दौरान तीन पारियों में 24 घंटे अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं संचालित रहेंगी।
