राजगढ़ में रेलवे ट्रेक पर मिला अधेड़ का शव, नहीं हुई शिनाख्त 

राजगढ़-अलवर रेल मार्ग के मध्य पुराने चुंगी नाका के पास गुरुवार की सुबह यार्ड संख्या 109 पर अज्ञात अंधेड़ का शव पड़ा होने से सनसनी फैल गई।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 06, 2025

मौके पर जमा लोग व जीआरपी (फोटो - पत्रिका)

राजगढ़-अलवर रेल मार्ग के मध्य पुराने चुंगी नाका के पास गुरुवार की सुबह यार्ड संख्या 109 पर अज्ञात अंधेड़ का शव पड़ा होने से सनसनी फैल गई। सूचना पर राजगढ व रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पालिकाकर्मी जुगनू तम्बोली की टीम की सहायता से राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया।

जहां मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे है। जीआरपी अलवर के एएसआई सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार की सुबह करीब 6.30 बजे राजगढ़ स्टेशन मास्टर ने सूचना दी की राजगढ़ स्टेशन के समीप यार्ड पर एक अज्ञात अंधेड़ व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंचे।


जहां मृतक की शिनाख्त के प्रयास के लिए लोगो को शव दिखाया गया। उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र करीब 50-55 वर्ष है एवं प्रथम दृष्ट्या ट्रेन से गिरकर मौत होना प्रतीत होता है। मृतक ट्रैक सूट पहने हुए हैं तथा सिर पर काले बाल है।पुलिस ने शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा कर शिनाख्तगी व मौत के कारणों की जांच कर रही है।

06 Nov 2025 12:15 pm

