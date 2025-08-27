Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

मंत्री संजय शर्मा ने की वन विभाग व बजट घोषणाओं के संबंध में समीक्षा बैठक

वन एवं पर्यावरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने बुधवार को अलवर मिनी सचिवालय सभागार में जिले से जुड़ी वन विभाग की योजनाओं और बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 27, 2025

वन एवं पर्यावरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने बुधवार को अलवर मिनी सचिवालय सभागार में जिले से जुड़ी वन विभाग की योजनाओं और बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पौधरोपण के बाद


उनकी सर्वाइवल स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि हर पौधा सुरक्षित रूप से पनप सके। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जिले में चल रहे विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कार्यों की निरंतर समीक्षा करने आमजन को इनसे सीधे तौर पर लाभ दिलाने पर जोर दिया। बैठक में वन विभाग से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स और बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। मंत्री ने कहा कि हर कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 01:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / मंत्री संजय शर्मा ने की वन विभाग व बजट घोषणाओं के संबंध में समीक्षा बैठक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.