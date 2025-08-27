मंत्री संजय शर्मा ने की वन विभाग व बजट घोषणाओं के संबंध में समीक्षा बैठक



उनकी सर्वाइवल स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि हर पौधा सुरक्षित रूप से पनप सके। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जिले में चल रहे विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कार्यों की निरंतर समीक्षा करने आमजन को इनसे सीधे तौर पर लाभ दिलाने पर जोर दिया। बैठक में वन विभाग से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स और बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। मंत्री ने कहा कि हर कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए।