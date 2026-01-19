आधुनिक तकनीक से खेती बनी मुनाफे का सौदा, गुजुकी के किसान महेन्द्र सैनी की लाखों की कमाई

नवाचार करते हुए किसान महेन्द्र सैनी ने आधा बीघा जमीन में स्ट्रॉबेरी भी लगाई है। स्ट्रॉबेरी के पौधे हिमाचल से मंगवाए गए हैं। आधा बीघा में करीब 3000 पौधे लगाए गए हैं, जिनकी कीमत 4 रुपए प्रति पौधा है। यह सर्दी की उपज है और इससे भी अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। साथ ही 10 से 15 ड्रेगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं।



महेन्द्र ने बताया कि उनके इस मॉडल से परिवार के साथ-साथ 2 से 5 लोगों को सीजनभर रोजगार मिलता है। फसल तोड़ने जैसे कार्यों के लिए मजदूरों की जरूरत रहती है, जिससे आसपास के कई परिवारों को रोजगार मिल रहा है। फार्म पौंड भी लगाया हुआ है, जिसमें बारिश का पानी संचय होता है, जिसका उपयोग उपज में किया जाता है।