अगले महीने से इन लोगों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जल्द करें ये काम 

पेंशनर अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर अपनी अंगुली की छाप के माध्यम से, विभाग द्वारा जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल पर फेस कैप्चर करके निशुल्क सत्यापन करवा सकते हैं। पेंशनर अपने क्षेत्र के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर पेंशन पीपीओ में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर सत्यापन करवा सकते हैं।



उन्होंने बताया कि ई-मित्र प्लस मशीनों पर भी सत्यापन की सुविधा निशुल्क उपलब्ध है। किसी भी माध्यम से सत्यापन नहीं हो पाता है तो संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/ विकास अधिकारी) के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवाया जा सकता है।