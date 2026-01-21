अगले महीने से इन लोगों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जल्द करें ये काम 

representative picture (patrika)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अलवर जिले में अब भी 46 हजार 969 पेंशनर्स में अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। इसमें सर्वाधिक 8 हजार 964 पेंशनर्स कठूमर के हैं। सत्यापन नहीं करवाने पर अगले महीने से पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के उपनिदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि वर्तमान में 2 लाख 48 हजार 814 को पेंशन दी जा रही है। जिनमें से उपखण्ड गोविन्दगढ़ में 3493, उपखण्ड अलवर में 3658, उपखण्ड कठूमर में 8964, उपखण्ड लक्ष्मणगढ़ में 3817, उपखण्ड मालाखेड़ा में 4673. उपखण्ड राजगढ़ में 1896, उपखण्ड रामगढ़ में 6156, उपखण्ड रैणी में 4106, उपखण्ड थानागाजी में 5629, ब्लॉक उमरैण में 4146 पेंशनर्स ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है।
पेंशनर अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर अपनी अंगुली की छाप के माध्यम से, विभाग द्वारा जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल पर फेस कैप्चर करके निशुल्क सत्यापन करवा सकते हैं। पेंशनर अपने क्षेत्र के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर पेंशन पीपीओ में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर सत्यापन करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ई-मित्र प्लस मशीनों पर भी सत्यापन की सुविधा निशुल्क उपलब्ध है। किसी भी माध्यम से सत्यापन नहीं हो पाता है तो संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/ विकास अधिकारी) के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवाया जा सकता है।
