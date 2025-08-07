कठूमर क्षेत्र में मानसून रहा कमजोर, कम बारिश के चलते आठ बांध अभी भी प्यासे

क्षेत्र में पंचायत समिति के अधीन आठ बांध हैं। इनमें तसई, टिटपुरी, अड़ोली, जटवाड़ा, पीतमपुरा, समोची, सालवाड़ी, गालाखेड़ा बांध शामिल हैं। केचमेंट एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा बांध पीतमपुरा को माना जाता है, जबकि अड़ोली बांध की गहराई सबसे अधिक 10 फीट है। क्षेत्र के जल विशेषज्ञों का मानना हैं कि इस बार बारिश तो कम हुई है, लेकिन बांधों के नहीं भरने का सबसे बड़ा कारण पीछे से पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आना है। इन सब बांधों का एक दूसरे से अटेचमेंट है और जब पीछे के बांध ओवरफ्लो होते हैं, तभी आगे के बांधों में पानी आता है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण बांध में पानी आने के रास्तों में अवरोध, अतिक्रमण, छितराईं बारिश है। जल स्वावलंबन योजना में पहाड़ों के नीचे अनेक एनिकट बनने से भी बांधों में पानी नहीं आता है। एक साथ आठ या दस इंच बारिश होने पर बांधों में पानी आने की संभावना बनती है। क्षेत्र में करीब तीन दशक पहले 1996 में जोरदार बारिश हुई थी और एक ही दिन में आठ से दस इंच बारिश पूरे एरिया में होने से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। अनेकों जगह बाढ आ गई थी। सभी बांध, पोखर, ताल तलैया ओवरफ्लो हो गए थे।फैक्ट फाइल