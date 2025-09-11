राशन कार्ड में जुड़ने लगे नाम, खाद्य सुरक्षा पोर्टल हुआ चालू

मुफ्त अनाज के लिए राशन कार्ड में फिर से नाम जुड़ने लग गए हैं। इसी के साथ अलवर जिला रसद विभाग में आवेदनों की रफ़्तार बढ़ गई है। विभाग ने भी आए आवेदनों की जांच कर इन्हें मंजूरी देने का काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रदेशभर में गिव-अप अभियान के तहत अपात्रों को योजना से हटाया जा रहा है। प्रदेश में स्वेच्छा से 31 लाख लोगों ने इस योजना से अपना नाम वापस ले लिया है।