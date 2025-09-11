राशन कार्ड में जुड़ने लगे नाम, खाद्य सुरक्षा पोर्टल हुआ चालू

मुफ्त अनाज के लिए राशन कार्ड में फिर से नाम जुड़ने लग गए हैं। इसी के साथ अलवर जिला रसद विभाग में आवेदनों की रफ़्तार बढ़ गई है। विभाग ने भी आए आवेदनों की जांच कर इन्हें मंजूरी देने का काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रदेशभर में गिव-अप अभियान के तहत अपात्रों को योजना से हटाया जा रहा है। प्रदेश में स्वेच्छा से 31 लाख लोगों ने इस योजना से अपना नाम वापस ले लिया है।
इसी में अलवर जिले के 1 लाख 4 हजार लोग शामिल हैं। इन अपात्र लोगों के बाहर होते ही पात्र लोगों के आवेदन खोल दिए गए। नए राशन कार्ड में नाम जुड़ने लग गए। हालांकि बीच में आवेदनों की मंजूरी बंद कर दी गई थी, लेकिन आवेदन लिए जा रहे थे। अब जिला रसद विभाग ने इन आवेदनों को पास करना शुरू कर दिया है।
इसी के साथ राशन कार्ड में नाम जुड़ने शुरू हो गए। जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा ने बताया कि गिव-अप अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। सक्षम लोग इस योजना से नाम हटवा सकते हैं। अन्यथा 30.57 रुपए प्रति किलो अनाज के हिसाब से वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि नए आवेदनों को मंजूरी दी जा रही है। पात्र लोग आवेदन कर सकते हैं। योजना का पोर्टल चालू है।