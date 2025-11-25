सुविधा: अलवर होकर चलेगी नई ट्रेन शकूर बस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस

रेलवे की ओर से शकूर बस्ती (दिल्ली) से जैसलमेर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को मंजूरी दी गई है। रेलवे के अनुसार 12249/12250 शकूर बस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस का अलवर में भी ठहराव होगा। इस दैनिक नई ट्रेन के संचालन की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। 12249 शकूर बस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस शाम 5:10 बजे शकूर बस्ती से रवाना होगी और रेवाड़ी, जयपुर तथा जोधपुर होते हुए अगले दिन सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंचेगी।



वहीं 12250 जैसलमेर-शकूर बस्ती एक्सप्रेस सुबह 9:30 बजे जैसलमेर से चलेगी और जोधपुर, जयपुर व रेवाड़ी मार्ग से होती हुई शाम 5 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन के मार्ग में कई ठहराव भी निर्धारित किए गए हैं। इनमें दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, मकराना, डिगाना, जोधपुर, ओसियां, मारवाड़ लोहावट, फलोदी, रामदेवरा और अशापुरा गोमट स्टेशन शामिल हैं। रेल विकास संघर्ष समिति अलवर के उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने ट्रेन को दिल्ली तक चलाने की मांग की है।