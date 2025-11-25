Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सुविधा: अलवर होकर चलेगी नई ट्रेन शकूर बस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस

रेलवे की ओर से शकूर बस्ती (दिल्ली) से जैसलमेर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को मंजूरी दी गई है। रेलवे के अनुसार 12249/12250 शकूर बस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस का अलवर में भी ठहराव होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 25, 2025

रेलवे की ओर से शकूर बस्ती (दिल्ली) से जैसलमेर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को मंजूरी दी गई है। रेलवे के अनुसार 12249/12250 शकूर बस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस का अलवर में भी ठहराव होगा। इस दैनिक नई ट्रेन के संचालन की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। 12249 शकूर बस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस शाम 5:10 बजे शकूर बस्ती से रवाना होगी और रेवाड़ी, जयपुर तथा जोधपुर होते हुए अगले दिन सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंचेगी।

वहीं 12250 जैसलमेर-शकूर बस्ती एक्सप्रेस सुबह 9:30 बजे जैसलमेर से चलेगी और जोधपुर, जयपुर व रेवाड़ी मार्ग से होती हुई शाम 5 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन के मार्ग में कई ठहराव भी निर्धारित किए गए हैं। इनमें दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, मकराना, डिगाना, जोधपुर, ओसियां, मारवाड़ लोहावट, फलोदी, रामदेवरा और अशापुरा गोमट स्टेशन शामिल हैं। रेल विकास संघर्ष समिति अलवर के उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने ट्रेन को दिल्ली तक चलाने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 01:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सुविधा: अलवर होकर चलेगी नई ट्रेन शकूर बस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जल संचय अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को जिला कलक्टर ने किया सम्मानित

अलवर

एरियर का भुगतान हुआ गलत, अब 40 लिपिकों से होगी करोड़ों की वसूली

अलवर

मत्स्य उत्सव में सामूहिक योगाभ्यास सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित 

अलवर

Rajasthan Accident: राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रक में घुसी बस, 2 लोगों की दर्दनाक मौत

road-accident-5
अलवर

युवक को बंधक बनाकर मारने की नीयत से हमला करने वालों को पुलिस ने पकड़ा

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.