फुटपाथों पर ठेले-रेहड़ियों का कब्जा, सड़क किनारे वाहनों की अस्थायी पार्किंग बढ़ा रहे हादसे

मुख्य सड़कों पर अवैध पार्किंग से लग रहा जाम, प्रशासन मौनथानागाजी. कस्बे में पार्किंग व्यवस्था के अभाव और प्रशासनिक लापरवाही के कारण मुख्य सड़कों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। अलवर-जयपुर मार्ग, प्रतापगढ़ तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड, तहसील कार्यालय और मुख्य बाजारों में दुकानदारों के अतिक्रमण तथा वाहनों की अवैध पार्किंग ने सड़कों को संकरा कर दिया है। कस्बे के प्रतापगढ़ रोड, एसबीआई बैंक के सामने से लेकर बस स्टैंड तक दोनों ओर ठेले, रेहड़ियां और दुकानों के आगे रखा सामान यातायात में बड़ी बाधा बन रहा है। इसी मार्ग पर तहसील, उपखंड कार्यालय और इंदिरा रसोई के आसपास भी पूरे दिन वाहनों की कतारें लगी रहती हैं। इससे पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। शादी-समारोहों के सीजन में भीड़ बढ़ने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। कई बार मुख्य मार्गों पर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। अतिक्रमण के चलते 20 फीट चौड़ी सड़क कई स्थानों पर मात्र आठ फीट रह गई है। दुकानों के आगे तीन-चार फीट तक सामान रखते हैं। ग्राहक वहीं वाहन खड़ा कर देते हैं। कई बार पार्किंग को लेकर झगड़े की नौबत तक आ जाती है। कस्बे में ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं होने से भी व्यवस्था नियंत्रण से बाहर है। सीएलजी बैठकों में कई बार पुलिसकर्मी तैनात करने की मांग उठी, पर कार्रवाई नहीं हुई। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी मोहित पंचोली ने बताया कि प्रतापगढ़ रोड स्थित पंचायत समिति परिसर की खाली भूमि पर पार्किंग बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। एक माह पूर्व विकास अधिकारी को पत्र लिखा था। स्वीकृति मिलते ही वहां पार्किंग व्यवस्था शुरू की जाएगी।