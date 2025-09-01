अष्टमी पर घर-घर में देखी भर्तृहरि बाबा की ज्योत, मेले में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

अकबरपुर. भर्तृहरि बाबा के धार्मिक स्थल पर रविवार को भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को घर-घर में भर्तृहरि बाबा की ज्योत देखी गई। दाल-बाटी, चूरमा का भोग लगाया गया। इधर बाबा के लक्खी मेले में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भर्तृहरि बाबा की अखंड ज्योत के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगी। मेले शांति बनी रही।गौरतलब है क इस बार पांडुपोल हनुमान और भर्तृहरि बाबा के मेले में कुछ ही दिनों का अंतराल होने से दोनों ही जगहों पर आस्था की भीड अधिक देखने को मिली। भर्तृहरि मेला रात-दिन भरा गया। मेले में रात्रि में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। परंपरा अनुसार भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हर वर्ष मेला भरा जाता है। इस दिन भर्तृहरि बाबा की घर-घर में ज्योत देखी गई। दाल-बाटी चूरमे का भोग लगाया गया।