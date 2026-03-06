रमजान के तीसरे जुमे पर मस्जिदों में उमड़ी अकीदतमंदों की भीड़, अमन-चैन की मांगी दुआ



मौलानाओं ने नमाज से पहले रमजान के महत्व पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह महीना इबादत, सब्र, संयम और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने रोजेदारों से ज्यादा से ज्यादा इबादत करने, जरूरतमंदों की मदद करने और समाज में शांति व सद्भाव बनाए रखने की अपील की। नमाज के बाद अकीदतमंदों ने एक-दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी। रमजान के पवित्र महीने में मस्जिदों में इबादत का सिलसिला लगातार जारी है और रोजेदार पूरे समर्पण के साथ रोजा रखकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं।