डेढ़ क्विंटल मिलावटी मिठाई नष्ट करवाई

एक मिठाई की दुकान में दूषित व कई महीनों पुरानी मिठाई रखी हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Ramkaran Katariya

Nov 08, 2025

लक्ष्मणगढ़. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुद्ध आहार मिलावट वार अभियान के तहत शनिवार शाम लक्ष्मणगढ़ में मिलावटी मिठाई बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की।

खाद्य निरीक्षक केशव गोयल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि कस्बे के पुराने बस स्टैंड पर संचालित एक मिठाई की दुकान में दूषित व कई महीनों पुरानी मिठाई रखी हुई है। जिस पर शनिवार शाम टीम के साथ कार्रवाई की। टीम ने आधा दर्जन मिठाई विक्रेताओं की दुकानों की जांच की। इस दौरान एक मिष्ठान भंडार पर 150 किलो से अधिक कई महीनों पुरानी बर्फी व अन्य मिठाई मिली। जिसमें कीड़े पड़ रहे थे और बदबू आ रही थी। टीम ने दुकानदार की ओर से बेची जा रही बर्फी के सैम्पल भरे। दुकान में मिली 150 किलो से अधिक मिठाई को नष्ट करवाया। दुकान में सफाई नहीं रखने व विभाग के नियमों की पालना नहीं करने पर फर्म मालिक को नोटिस दिया गया। इसके बाद भी सुधार नहीं करने पर फर्म का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।यह दी हिदायत

कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानदारों को दुकानों में सफाई रखने, खाद्य सामग्री को ढक कर रखने, लाइसेंस को दुकानों के मुख्य गेट पर लटका कर रखने, सामग्री को लपेटने में अखबार का उपयोग नहीं करने के लिए हिदायत दी। टीम की कार्रवाई देख मिलावटी सामान व मिठाई बेचने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम में खाद सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, खाद्द सुरक्षा अधिकारी अशोक लखेरा व जय सिंह यादव शामिल थे।

08 Nov 2025 11:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / डेढ़ क्विंटल मिलावटी मिठाई नष्ट करवाई

