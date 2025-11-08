डेढ़ क्विंटल मिलावटी मिठाई नष्ट करवाई

खाद्य निरीक्षक केशव गोयल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि कस्बे के पुराने बस स्टैंड पर संचालित एक मिठाई की दुकान में दूषित व कई महीनों पुरानी मिठाई रखी हुई है। जिस पर शनिवार शाम टीम के साथ कार्रवाई की। टीम ने आधा दर्जन मिठाई विक्रेताओं की दुकानों की जांच की। इस दौरान एक मिष्ठान भंडार पर 150 किलो से अधिक कई महीनों पुरानी बर्फी व अन्य मिठाई मिली। जिसमें कीड़े पड़ रहे थे और बदबू आ रही थी। टीम ने दुकानदार की ओर से बेची जा रही बर्फी के सैम्पल भरे। दुकान में मिली 150 किलो से अधिक मिठाई को नष्ट करवाया। दुकान में सफाई नहीं रखने व विभाग के नियमों की पालना नहीं करने पर फर्म मालिक को नोटिस दिया गया। इसके बाद भी सुधार नहीं करने पर फर्म का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।यह दी हिदायत