कार पलटने से एक की मौत, 4 गंभीर घायल, 2 जने अलवर से जयपुर रेफर

लक्ष्मणगढ़. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार रात करीब 1:30 बजे चैनल नंबर 122/01 खोहरा व पिनान रेस्ट एरिया के बीच तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार धमरेड निवासी कप्तान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार जने धर्मेन्द्र (26) पुत्र पप्पूराम जागा, जितेंद्र पुत्र पप्पूराम जागा वार्ड नंबर 6 निवासी राजगढ़, राकेश (21) पुत्र जगदीश व डेनी (30) पुत्र पप्पूराम निवासी बारला बास राजगढ़ गंभीर घायल हो गए। घायलों को पिनान सीएचसी पहुंचाया, जहां से चारों को अलवर रेफर कर दिया। अलवर मेंजितेंद्र व जगदीश का उपचार चल रहा है, जबकि डैनी जागा व धर्मेन्द्र जागा को जयपुर रेफर कर दिया। मृतक का लक्ष्मणगढ़ सीएचसी में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।
हैड कांस्टेबल भभल खान ने बताया कि राजगढ़ के जितेंद्र ने तीन दिन पहले एक स्कॉर्पियो कार खरीदी थी। कार सवार सभी युवक दिल्ली से कार को मॉडिफाई करवाकर देर रात वापस लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कार पांच-सात बार पलटी खाती हुई सड़क किनारे जा गिरी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद व वाहन चालकों ने घटना की जानकारी पुलिस व एम्बुलेंस को दी। सूचना पर एम्बुलेंस व पुलिस पहुंची और लोगों के सहयोग से कार में फंसे लोगों को बड़ी मशक्कत से निकाला।मृतक शादीशुदा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
परिजनों ने बताया कि कप्तान सिंह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके एक लड़का व एक लड़की है। पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे मृतक के दोनों भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ गई। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। कप्तान वाहनों को खरीदने-बेचने का काम करता था और मिलनसार था।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे बन रहा मौत का सफर. 31 हादसों में 16 मरे, 54 घायलजनवरी 2025 से 7 नवंबर तक एक के बाद एक हुई दुर्घटनाएं
लक्ष्मणगढ़. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। हालात ये है कि जनवरी 2025 से अब तक 31 हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई और 54 लोग घायल हो चुके। इन हादसों में मुख्य कारण नींद की झपकी आना या ओवरस्पीड में वाहन चलाना सामने आ रहा है। इनमें लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में 9 हादसों में 3 की मौत और 38 घायल हो चुके। वहीं बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में 22 हादसों में 16 घायल और 13 की मौत हो चुकी है। पुलिस थाने में अब तक हादसों के सम्बंध में 16 मुकदमे में ही दर्ज हुए हैं।स्थानीय लोगों व पुलिस के अनुसार एक्सप्रेस-वे पर अधिकांश हादसे देर रात होते हैं। रात को वाहन चालक को थकान के चलते नींद की झपकी आने के कारण हादसे हो रहे हैं। कुछ वाहन ओवरस्पीड होने के चलते अनियंत्रित हो जाते हैं। जिससे या तो पलटी खा जाते या फिर आगे चल रहे वाहन से टकरा जाते हैं। वाहनों को निर्धारित गति सीमा में चलाने व यातायात नियमों का पालन करने के लिए एनएचएआई व पुलिस की ओर से अभियान चलाकर चालकों से समझाइश की जाती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है।कहां कब हुआ हादसा, कितने घायल व मौत हुई
थाना क्षेत्र : लक्ष्मणगढ़09.09.2025 : खोहरा के समीप ट्रक से वॉल्वो बस भिड़ी, 2 की मौत
28.08.25 : मेहंदीपुर बालाजी दर्शन को जा रही कार खड़े ट्रक में घुसी, 4 घायल14.08.25 : ट्रक से टकराई एम्बुलेंस, 3 घायल
12.08.25 : दो कारों में भिड़ंत, 7 पुलिस जवान सहित 14 घायल16.07.25 : जयसिंहपुरा के समीप ट्रक पलटा, 2 घायल
05.07.25 : बुटीयाना के समीप कार पलटी, 2 घायल22.06.25 : भक्ति का बास में कार पलटी, विदेशी महिला सहित 3 घायल
14.06.25 : रसगन के समीप टायर फटने से कार पलटी, 3 घायल27.05.25 : बड़ौदामेव के समीप कार ने टेम्पो के टक्कर मारी, 1 बालिका की मौत, 7 घायल.........
थाना क्षेत्र : बड़ौदामेवमाह मुकदमा घायल मृतक
जनवरी 3 1 2मार्च 1 0 1
अप्रेल 4 3 1मई 3 7 2
जून 2 2 0जुलाई 1 0 1
अगस्त 3 1 2सितंबर 1 0 1
अक्टूबर 3 2 2नवम्बर 1 0 1
