कार पलटने से एक की मौत, 4 गंभीर घायल, 2 जने अलवर से जयपुर रेफर

लक्ष्मणगढ़. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। हालात ये है कि जनवरी 2025 से अब तक 31 हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई और 54 लोग घायल हो चुके। इन हादसों में मुख्य कारण नींद की झपकी आना या ओवरस्पीड में वाहन चलाना सामने आ रहा है। इनमें लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में 9 हादसों में 3 की मौत और 38 घायल हो चुके। वहीं बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में 22 हादसों में 16 घायल और 13 की मौत हो चुकी है। पुलिस थाने में अब तक हादसों के सम्बंध में 16 मुकदमे में ही दर्ज हुए हैं।स्थानीय लोगों व पुलिस के अनुसार एक्सप्रेस-वे पर अधिकांश हादसे देर रात होते हैं। रात को वाहन चालक को थकान के चलते नींद की झपकी आने के कारण हादसे हो रहे हैं। कुछ वाहन ओवरस्पीड होने के चलते अनियंत्रित हो जाते हैं। जिससे या तो पलटी खा जाते या फिर आगे चल रहे वाहन से टकरा जाते हैं। वाहनों को निर्धारित गति सीमा में चलाने व यातायात नियमों का पालन करने के लिए एनएचएआई व पुलिस की ओर से अभियान चलाकर चालकों से समझाइश की जाती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है।कहां कब हुआ हादसा, कितने घायल व मौत हुई