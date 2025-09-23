श्रीकल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन, देखें वीडियो 



इसके लिए एसीयुक्त भव्य और आकर्षक पांडाल बनाया गया है। इसमें 24 समवशरण की ऊंचाई 15 फीट है जबकि 1 मुख्य समवशरण 19 फीट का बनाया गया है। इसको बनाने के लिए रंगीन थर्माकॉल का प्रयोग किया गया है जबकि पूजन करने वालों के लिए लकड़ी का आसन लगाया गया है। यह आयोजन उपाध्याय विज्ञानंद मुनिराज ससंघ के सानिध्य में 22 से 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें देश भर से जैन श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। प्रतिदिन विधान में बैठने के लिए करीब आठ सौ श्रद्धालु इंद्र इंद्राणी के रूप में शामिल हो रहे हैं।