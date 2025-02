Paper Leak: परीक्षा से 1 घंटे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पेपर, कई स्टूडेंट्स ने ग्रुप में जुड़ने के लिए दिए 500 रुपए

Paper Leak: परीक्षा से 1 घंटे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पेपर, कई स्टूडेंट्स ने ग्रुप में जुड़ने के लिए दिए 500 रुपए

Paper Leak On Social Media: सोमवार को प्रथम सेमेस्टर कम्प्यूटर परीक्षा का पेपर समय से एक घंटे पहले 11 बजे टेलीग्राम और इंस्टा के ग्रुप पर वायरल हुआ।

अलवर•Feb 25, 2025 / 01:01 pm• Akshita Deora

Paper Out In Rajarshi Bhartrihari Matsya University Of Alwar: अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में पेपर आउट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को प्रथम सेमेस्टर कम्प्यूटर परीक्षा का पेपर समय से एक घंटे पहले 11 बजे टेलीग्राम और इंस्टा के ग्रुप पर वायरल हुआ।

Hindi News / Alwar / Paper Leak: परीक्षा से 1 घंटे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पेपर, कई स्टूडेंट्स ने ग्रुप में जुड़ने के लिए दिए 500 रुपए