एसओजी की टीम को बड़ी सफलता, पपला गुर्जर को भगाने में मदद करने के तीन और आरोपी गिरफ्तार

अलवर. Papla Gujjar Firing Case Three More Accused Arrested : अलवर जिले के ( Firing In Behror ) बहरोड़ थाने में फायरिंग कर ( Papla Gurjar ) पपला गुर्जर को फायरिंग कर छुड़ाने के मामले में बड़ी खबर है। ( SOG ) एसओजी की टीम ने बहरोड़ थाने पर फायरिंग कर पपला गुर्जर को छुड़ाने में भूमिका निभाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि एसओजी की टीम ने इन आरोपियों को पलवल से गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोपियों को कहां से पकड़ा गया है, इसकी पुष्टी नहीं हो पाई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए इन तीनों आरोपियों ने पपला गुर्जर को भगाने में मदद की थी।

खबर यह भी है कि लॉकअप से भागने के बाद पपला गुर्जर ने इन्हीं आरोपियों की मदद से पहली रात गुजारी थी। इसके बाद पपला किस जगह पर गया, उसकी मूवमेंट किस ओर रहा, इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह खुलासा हो सकता है।

दोपहर बाद खुलासा करेगी एसओजी

एसओजी ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ शुरु कर दी है। पूछताछ के बाद आरोपियों से जानकारियां जुटाकर एसओजी इनकी गिरफ्तारी का खुलासा करेगी। जांच कर रही एसओजी की टीम आरापियों से प्राप्त इनपुट को जयपुर मुख्यालय देगी, इसके बाद आरोपियों का खुलासा प्रेस नोट के जरिए किए मुख्यालय से ही किए जाने की संभावना है।

मामले से जुड़े कुल पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने अब तक पपला गुर्जर को सहयोग देने वाले कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीन आरोपियों को एसओजी ने मंगलवार को पकड़ा है, वहीं दो अन्य आरोपियों को एसओजी टीम पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने पहले विनोद स्वामी और कैलाश चंद को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं।

आठ संदिग्ध भी एसओजी की हिरासत में, पूछताछ जारी

बहरोड़ के पास शाहजहांपुर थाना एसओजी और एटीएस का केन्द्र बनाया गया है। जयपुर रेंज आईजी एस. सेंगाथिर ने थाने में पहुंचकर गोपनीय तरीके से जांच की। शाहजहांपुर थाने में पपला गुर्जर को भगाने के मामले में 7-8 आरोपियों को हिरासत में ले रखा है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है।