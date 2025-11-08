अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का दंश झेल रहे मरीज, किसी में मशीनें खराब तो कहीं पर चिकित्सक ही नहीं

गोविन्दगढ़. सीएचसी गोविन्दगढ़ की बायो केमिस्ट सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन 6 माह से खराब है। स्थिति यह है कि ब्लड शुगर, किडनी, लिवर सहित अन्य जरूरी जांचें अस्पताल में नहीं हो पा रही। तकनीकी खराबी दूर करने के बजाय मरीजों को जांच के लिए निजी लैब में जाने को मजबूर किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा निजी लैब संचालकों को मिल रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन 500 से 800 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं, जिनमें से अधिकतर मरीज ब्लड जांच होते हैं। कई मरीजों ने बताया कि अस्पताल के ही कुछ कार्मिक और बाहर के एजेंट मिलकर मरीजों को निजी लैब में जांच को भेजते हैं। जहां ब्लड जांच पर 200 से 1200 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। खराब मशीन न जयपुर भेज रहे न रिपेयर का प्रस्ताव जिला स्तर पर प्रभावी रूप से आगे बढ़ा। कार्मिकों की माने तो मशीन कंडम है। अस्पताल में दिखाने आए किशोर सिंह का आरोप है कि एक डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिखा, लेकिन लैब में बताया गया कि मशीन खराब है, बाहर से जांच करवाओ। मामले में बीसीएमएचओ अमरदीप गुर्जर का कहना है कि इस प्रकार की शिकायत नहीं आई। सीएचसी, पीएचसी पर पाबंद करेंगे कि बाहर से किसी भी प्रकार की जांच नहीं कराई जाए।