पानी की आवक न हुई तो खत्म हो जाएगा रूपारेल और साहबी नदी का नामोनिशान



कला कॉलेज की छात्रा दिव्या चौहान ने किया शोध

कला कॉलेज की छात्रा दिव्या चौहान ने साहबी नदी पर शोध किया है। दिव्या ने बताया कि बानसूर, बहरोड़, मुंडावर और कोटकासिम ब्लॉक साहबी नदी नहीं बहने से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन क्षेत्रों में भूजल 100 मीटर से नीचे पहुंच चुका है। इनको रेड अलर्ट जोन घोषित किया जा सकता है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट अनुसार कई ब्लाकों को ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में शामिल किया गया है यानि जितना पानी रिचार्ज हो रहा है, उससे कहीे ज्यादा तेजी से पानी निकाला जा रहा है। रिचार्ज संरचनाएं बढ़ाने, अतिक्रमण हटाने और बारिश के पानी को रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने की जरूरत है। दिव्या वर्तमान में अजमेर के सोफिया कॉलेज में कार्यरत है।