भर्तृहरि मेले की तैयारियां जोरों पर, रोशनी की व्यवस्था और सड़क को कर रहे दुरुस्त

अकबरपुर. लोक देवता भर्तृहरि धाम पर भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से भरने वाले तीन दिवसीय लक्खी मेले को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा रोशनी सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।कुशालगढ़ से और थैंक्यू बोर्ड थानागाजी तक सड़क पर रहे गड्ढों में मिट्टी व कंक्रीट भरकर मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है, वही मेला परिसर में रोशनी की व्यवस्था को भी दुरुस्त बनाया जा रहा है। भर्तृहरि धाम पर भरने वाला मेला रात-दिन भरता है। यहां लाखों की संख्या में दर्शनार्थी पहुंचते हैं। जिसमें भराभर का मेला 30 अगस्त का रहेगा और रात को भी भीड़ रहेगी। ऐसे में रोशनी की माकूल व्यवस्था की जा रही है। बिजली के पोल लगाकर तार ठीक किए जा रहे हैं।वर्ष में दो बार होता है यह आयोजनभर्तृहरि धार्मिक स्थल पर साल में दो बार मेले का आयोजन होता है। वैशाख माह में भरने वाला मेला छोटा मेला होता है, लेकिन भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर भरने वाला मेला लक्खी होता है। इसमें भीड़ अधिक आती हैं। मेले में प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग और व्यवस्था की जाती है।