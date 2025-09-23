दशहरा उत्सव की तैयारी: दशहरे के लिए रावण के पुतले हो रहे तैयार

विजयदशमी पर्व नजदीक आते ही शहर में रावण दहन की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। अलवर में इस साल के दशहरे उत्सव के लिए रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। कारीगर दिन-रात मेहनत कर बांस, कागज और रंग-बिरंगे कपड़ों से आकर्षक पुतलों का निर्माण कर रहे हैं।