हैरी बॉक्सर नेटवर्क की तलाश में पंजाब पुलिस की बानसूर में दबिश, रिश्तेदारों से की पूछताछ

जानकारी के अनुसार हैरी बॉक्सर मूल रूप से गांव चतरपुरा का रहने वाला है और उसका परिवार वहीं निवास करता है। बताया जा रहा है कि करीब पांच साल पहले वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और बाद में विदेश चला गया। हाल ही में पंजाब में एक जिम संचालक को धमकी दिए जाने के मामले में भी उसका नाम सामने आया है, इसी कड़ी में पंजाब पुलिस बानसूर पहुंचकर जांच कर रही है।