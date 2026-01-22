22 जनवरी 2026,

गुरुवार

अलवर

हैरी बॉक्सर नेटवर्क की तलाश में पंजाब पुलिस की बानसूर में दबिश, रिश्तेदारों से की पूछताछ

हैरी बॉक्सर के नेटवर्क को खंगालने के लिए पंजाब पुलिस पिछले दो दिनों से बानसूर क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस टीम ने हैरी बॉक्सर के परिजनों और उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों से अलग-अलग स्थानों पर पूछताछ की। डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि पंजाब पुलिस हैरी बॉक्सर के पैतृक गांव चतरपुरा के साथ ही [&hellip;]

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 22, 2026

पंजाब पुलिस की बानसूर में दबिश

हैरी बॉक्सर के नेटवर्क को खंगालने के लिए पंजाब पुलिस पिछले दो दिनों से बानसूर क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस टीम ने हैरी बॉक्सर के परिजनों और उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों से अलग-अलग स्थानों पर पूछताछ की। डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि पंजाब पुलिस हैरी बॉक्सर के पैतृक गांव चतरपुरा के साथ ही उसके रिश्तेदारों के गांव ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के खारीकाबास पहुंची, जहां संदिग्ध गतिविधियों और संपर्कों को लेकर जानकारी जुटाई गई।

पंजाब पुलिस के गांवों में पहुंचने से ग्रामीणों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष सुनील उर्फ टूल्ली की हत्या के मामले में कृष्ण यादव उर्फ कृष्ण पहलवान ने वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी और यह भी दावा किया गया था कि यह कृत्य हैरी बॉक्सर के इशारे पर किया गया। इसके बाद से ही हैरी बॉक्सर लगातार चर्चा में है।

जानकारी के अनुसार हैरी बॉक्सर मूल रूप से गांव चतरपुरा का रहने वाला है और उसका परिवार वहीं निवास करता है। बताया जा रहा है कि करीब पांच साल पहले वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और बाद में विदेश चला गया। हाल ही में पंजाब में एक जिम संचालक को धमकी दिए जाने के मामले में भी उसका नाम सामने आया है, इसी कड़ी में पंजाब पुलिस बानसूर पहुंचकर जांच कर रही है।

Published on:

22 Jan 2026 11:14 am

हैरी बॉक्सर नेटवर्क की तलाश में पंजाब पुलिस की बानसूर में दबिश, रिश्तेदारों से की पूछताछ

