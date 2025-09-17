पिनान क्षेत्र में तेज हवा के साथ बारिश, तैयार फसल पानी में डूबी



पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के जहां किसानों को राहत की उम्मीद थी, वहीं तैयार कटी हुई फसल भीगने से नुकसान हो गया। किसानों का कहना है कि इस समय फसल कटाई के साथ ही खाद्यान्न निकालने का दौर चल रहा है और इस बारिश से बाजरा और चारा खराब हो गया, जिससे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। किसानों ने बताया कि यदि मौसम इसी तरह खराब रहा तो आगामी दिनों में और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है।