अलवर

अलवर में हुई बारिश, प्रदूषण स्तर में आई गिरावट

अलवर में सोमवार को सुबह से ही शहर में बादलों का डेरा रहा और दोपहर होते-होते हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई। बारिश से शहर का मौसम सुहावना और ठंडा हो गया।

अलवर

Anshum Ahuja

Oct 27, 2025

अलवर में सोमवार को सुबह से ही शहर में बादलों का डेरा रहा और दोपहर होते-होते हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई। बारिश से शहर का मौसम सुहावना और ठंडा हो गया। इस बारिश के बाद थोड़ी ठंडक महसूस की गई। वहीं बारिश के चलते हवा में मौजूद प्रदूषक कण नीचे बैठ गए, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया।

दिवाली के बाद से ही यहां एक्यूआई लगातार बढ़ रहा था। बारिश के बाद शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 161 दर्ज किया गया, जो पहले की तुलना में बेहतर है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि मौसम ऐसा ही बना रहा तो प्रदूषण के स्तर में और कमी आ सकती है।

27 Oct 2025 03:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में हुई बारिश, प्रदूषण स्तर में आई गिरावट

अलवर

