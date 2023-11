अलवर का 90 के दशक में रहा राजस्थान की राजनीति पर दबदबा, छह मंत्री पदों पर रहा कब्जा

Submitted by:

अलवरPublished: Nov 01, 2023 11:54:38 am

राजस्थान की राजनीति में अलवर का हमेशा से अहम स्थान रहा है। चाहे राज्य में कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर भाजपा की, अलवर को हमेशा तरजीह दी जाती रही है। 90 के दशक में अलवर ने यह दर्शाया कि वह राजस्थान की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति है। इस दशक में अलवर को राज्य सरकार में छह मंत्री पद मिले।

Rajasthan politics : Alwar dominated Rajasthan politics in the 90s, captured six ministerial posts