Alwar News: कपास की बंपर आवक से दामों में गिरावट ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी, 1500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट

सरकार की ओर से एमएसपी पर कपास खरीद के लिए पंजीयन तो शुरू कर दिया गया था, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद बंधी थी, लेकिन अब तक मंडियों में सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसान असमंजस में है कि बाजार में कपास बेचे या नहीं। यदि खरीद जल्द शुरू नहीं हुई और आवक बढ़ती रही तो दाम और नीचे जा सकते हैं। कपास के इंपोर्ट से भी स्थानीय बाजार में दबाव बना हुआ है, जिसके कारण किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं।